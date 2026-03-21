CPAC Hungary - Orbán Viktor: Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba

Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, ez történik most Magyarországon is - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026-ot megnyitó beszédében.



Orbán Viktor hangsúlyozta: az európai demokrácia haldoklik, mert sikertelen a gazdaságban, behálózta a politikai cenzúra, és mert "gyors reagálású NGO-hálózata" van arra, hogy cenzúrázza a közösségi médiumokat. "Ha nem tetszik, amit mondasz, letekerik az elérésedet" - jegyezte meg.

Hozzátette: Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és pénzzel támogatja a föderalista erőket. Brüsszel nem őrzi a szerződéseket, hanem elárulja azokat - értékelt a kormányfő.

Kijelentette, ez történik most, az áprilisi választások előtt Magyarországon is: nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány.

"Hát nem lesz, barátaim" - szögezte le Orbán Viktor.

