CPAC Hungary - Orbán Viktor: Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba
2026. március 21. szombat 12:09
Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, ez történik most Magyarországon is - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026-ot megnyitó beszédében.
Orbán Viktor hangsúlyozta: az európai demokrácia haldoklik, mert sikertelen a gazdaságban, behálózta a politikai cenzúra, és mert "gyors reagálású NGO-hálózata" van arra, hogy cenzúrázza a közösségi médiumokat. "Ha nem tetszik, amit mondasz, letekerik az elérésedet" - jegyezte meg.
Hozzátette: Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és pénzzel támogatja a föderalista erőket. Brüsszel nem őrzi a szerződéseket, hanem elárulja azokat - értékelt a kormányfő.
Kijelentette, ez történik most, az áprilisi választások előtt Magyarországon is: nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány.
"Hát nem lesz, barátaim" - szögezte le Orbán Viktor.
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
