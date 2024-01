Beborul, aztán kiderül, szerdán is enyhe napunk lesz

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de estig a déli területeken időszakosan kevesebb felhő is lehet az égen. Estétől előbb északon, majd másutt is több helyen alakulhat ki gyenge eső, ami szerda délelőtt is kitart.

Szerda késő délelőtt nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, az ekkor kialakuló gomolyfelhőkből pedig elszórtan alakulnak ki záporok, esetleg egy-egy helyen zivatar is.



A délnyugati, déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 8, a szélvédett északi tájakon 1 és 4 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 8, 15 fok között valószínű.