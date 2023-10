Az őszi szünetben is ingyen utazhatnak az iskolások

Az idei tanévben új, világoszöld útlevelet kap minden alsós diák, amivel a már megszokottak szerint ismét díjmentesen utazhatnak a kisiskolások az őszi szünetben a MÁV-Start, a GYSEV és a Volánbusz járatain is - tájékoztatta a MÁV-Volán csoport vasárnap az MTI-t.



A közleményben felidézték: a "Hol vagy, Kajla?" program 2019 nyarán indult el. Idén, a tavaszi és a nyári szünetben összesen közel 168 ezer utazás történt MÁV-Volán csoport járatain valamelyik Kajla termék felhasználásával.



Szombattól, október 28-tól november 5-ig tart az őszi szünet minden iskolás számára. A Kajla útlevéllel a teljes szünet alatt ingyen utazhatnak belföldön, minden helyjegy és felár nélküli vonat- és buszjáraton. Ehhez a Kajla útlevél mellett diákigazolványra vagy személyi igazolványra van szükség, amivel kiváltható a MÁV-Start, a Volánbusz és a GYSEV járataira érvényes Kajla jegy - ismertették.



Emellett az őszi szünetben is elérhető a "KajlaBalaton24 jegy". A jegy az utas által megjelölt időponttól számított 24 óráig érvényes, legkésőbb november 5-én éjfélig. A kedvezményes jeggyel ezalatt korlátlanul lehet utazni a Volánbusz Balatonfüred-Tihany között közlekedő menetrendszerinti járatain, a MÁV-Start Szabadbattyán-Tapolca, Szabadbattyán-Balatonszentgyörgy és Balatonszentgyörgy-Sümeg közötti vonalain, valamint a balatonfenyvesi kisvasúton.



Kajla útlevéllel a "Díjmentes Kajla TramTrain A-B-C zónajegy" is megváltható. Az utas által megadott időponttól egy óráig érvényes, ezalatt egyszeri utazást biztosít Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely között a TramTrain járatokon, a 135-ös vasútvonalon közlekedő vonatokon Szeged és Hódmezővásárhely között, valamint Hódmezővásárhelyen a Volánbusz helyközi csatlakozó járatain a szakaszhatárig, illetve a szakaszhatártól - jelezték.



A MÁV-Volán csoport felhívta a figyelmet: a korábbi sárga, sötétkék és világoskék útlevelek ingyenes utazásra már nem jogosítanak.



A díjmentes utazásra szóló vasúti Kajla jegyet előre meg kell váltani, erre a pénztárakban, a jegykiadó automatáknál, az új ELVIRA felületén és a MÁV applikáción keresztül van lehetőség. Az ingyenes utazás 2. osztályra érvényes, a helyjegyköteles vonatokra a helyjegyet meg kell váltani a díjmentesen utazó gyerek részére is. A MÁV-Start és a GYSEV járatain a gyermekkel együtt utazó egy vagy két kísérő 33 százalékos kedvezményt kap, ha más kedvezménnyel nem rendelkezik.



Volánbuszos utazás esetén a Kajla útlevéllel rendelkező gyerekeknek nem kell menetjegyet váltani, de a helyfoglalással közlekedő járatokra javasolt Kajla regisztrációs jegy kikérése elővételben a pénztárakban. A Volánbusznál a gyerekekkel együtt utazó kísérők menetjegyüket a társaság hatályos díjszabása és kedvezményrendszere alapján vásárolhatják meg. A távolsági kiegészítő jegyre kedvezmény nem érvényesíthető, így országos besorolású emelt szintű szolgáltatást nyújtó autóbuszjárat igénybevétele esetén a kiegészítő jegyet a gyerek és a kísérő részére is meg kell váltani.



Idei újdonság az "Ovis kajla útlevél", amit az óvodások számára lehet igényelni, ez névre szóló, és kizárólag Kajla pecsét gyűjtésére szolgál, mert a díjmentes utazási kedvezményre az óvodások 6 éves korukig alanyi jogon jogosultak.