Az államfő Magyar Pétert fogja javasolni a miniszterelnöki tisztségre

Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Pétert előzetesen tájékoztattam arról, hogy az Alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogom összehívni, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont - írta Sulyok Tamás államfő a Facebook-oldalán szerdán, miután fogadta Magyar Pétert.

A korábbi alkotmányos hagyományok méltó felelevenítésével, a köztársasági elnök közjogi szerepének megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményeztem a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel.

Elsőként Magyar Pétert, a legtöbb országgyűlési képviselői mandátumot szerző Tisztelet és Szabadság Párt elnökét fogadtam a Sándor-palotában - írta az államfő.

Hozzátette: az államfő egyik fontos közjogi feladata az új Országgyűlés alakuló ülésének összehívása.

"Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja" - fogalmazott Sulyok Tamás.