Az államfő Magyar Pétert fogja javasolni a miniszterelnöki tisztségre
2026. április 15. szerda 13:34
Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Pétert előzetesen tájékoztattam arról, hogy az Alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogom összehívni, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont - írta Sulyok Tamás államfő a Facebook-oldalán szerdán, miután fogadta Magyar Pétert.
Sulyok Tamás tájékoztatta a Tisza Párt elnökét arról, hogy az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogja összehívni, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont.
A korábbi alkotmányos hagyományok méltó felelevenítésével, a köztársasági elnök közjogi szerepének megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményeztem a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel.
Elsőként Magyar Pétert, a legtöbb országgyűlési képviselői mandátumot szerző Tisztelet és Szabadság Párt elnökét fogadtam a Sándor-palotában - írta az államfő.
Hozzátette: az államfő egyik fontos közjogi feladata az új Országgyűlés alakuló ülésének összehívása.
"Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja" - fogalmazott Sulyok Tamás.
MTI - Fotó: Facebook/Sulyok Tamás
Facebook box
Megosztás
