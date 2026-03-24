A védett árra vonatkozó szabályokat ellenőrizte a NAV

Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyagfelhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.

Az adóhatóság 1750 benzinkutat, a benzinkutak 85 százalékát ellenőrizte és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp az adminisztratív jellegűeket.

Leggyakrabban a tájékoztatási és védett ár feltüntetési kötelezettségeket mulasztották el, 7 benzinkútnál pedig kannába tankoltak. A március 17. és 19. között végzett 2614 vizsgálat alapján a nagy üzemanyagfelhasználói telephelyek ismerik és be is tartják a védett árra vonatkozó szabályokat - írták.

A közlemény szerint március 10. óta kiemelten ellenőrzik a benzinkutakon és a telephelyeken a védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályokat.

A NAV az adatszolgáltatások, az online pénztárgépek és az online számlaadatokat ugyancsak figyeli, a bírság összege 15 millió forint is lehet - olvasható az adóhatóság honlapján, ahol közzétették az adatszolgáltatásra és az állomások üzemszünetére vonatkozó szabályokat is.