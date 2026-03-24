Oszlopot döntött egy traktor, áram nélkül maradt az utca
2026. március 24. kedd 11:06
Út mellett parkoló személyautónak ütközött, majd kidöntött egy villanyoszlopot egy mezőgazdasági vontató tegnap délután Kémesen.
A Vértanúk utcában százötven fogyasztói helyen szünetelt az áramszolgáltatás.
A balesethez a siklósi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a felsővezeték feszültségmentesítését követően kiszabadították a traktort a vezetékek alól, ezzel megszüntették a teljes útzárat.
A munkagép sofőrjét a mentőszolgálat munkatársai könnyű sérülésekkel kórházba szállították.
Forrás: Katasztrófavédelem
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Oszlopot döntött egy traktor, áram...
- Kizárta a lakásból édesanyját egy...
- A védett árra vonatkozó szabályokat...
- Durván emelkedtek az üzemanyagárak...
- Kincset érő, régi felvételek is...
- Április végén megnyitja kapuit a...
- Szigorú böjt és hústilalom? Itt a...
- Átadták a gyermekklinika új...
- Modern mozi a műemléki épületben:...
- A vásárcsarnok népszerű árusa, Kovács...