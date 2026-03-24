Oszlopot döntött egy traktor, áram nélkül maradt az utca

Út mellett parkoló személyautónak ütközött, majd kidöntött egy villanyoszlopot egy mezőgazdasági vontató tegnap délután Kémesen.

A Vértanúk utcában százötven fogyasztói helyen szünetelt az áramszolgáltatás.

A balesethez a siklósi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a felsővezeték feszültségmentesítését követően kiszabadították a traktort a vezetékek alól, ezzel megszüntették a teljes útzárat.

A munkagép sofőrjét a mentőszolgálat munkatársai könnyű sérülésekkel kórházba szállították.