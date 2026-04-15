A Mi Hazánk Mozgalom megóvta a választás eredményét

A nap folyamán óvást jelentett be a vasárnapi országgyűlési választás eredményével kapcsolatban a Mi Hazánk Mozgalom - közölte a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában szerdán folytatott egyeztetésről távozva újságírókkal Toroczkai László, az ellenzéki párt elnöke.



Közölte: most választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt.

Nem vonjuk természetesen kétségbe, hogy a Tisza Párt megnyerte ezt a választást, és hogy a következő miniszterelnök Magyar Péter lesz - fogalmazott.

Azt mondta, azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely akadályozta a Mi Hazánk kampányolását.

Nem lehet sajtószabadságról és tiszta választásokról beszélni, ameddig ez a helyzet nem szűnik meg - jelentette ki Toroczkai László, hangsúlyozva, hogy nem tudnak az online térből kiszorítva egyenlő feltételek mellett versenyezni riválisaikkal.

Kijelentette: maximálisan támogatják a sajtószabadság helyreállítását.

A politikus hangsúlyozta, "demokráciát, demokratikus jogállami működést nem lehet helyreállítani antidemokratikus, puccsszerű eszközökkel", ezért nem fogadják el, hogy a Fidesz "katasztrofális, aránytalan és igazságtalan" választási rendszeréből fakadó kétharmados többséggel visszaélve lerövidítsék az államfő vagy más, a jogállamiságból fakadó tisztségek betöltésének idejét.

Toroczkai László kiemelte, teljes mértékben tiszteletben tartják a magyar emberek által a választáson meghozott döntést, de most még nem tudni, Sulyok Tamás köztársasági elnök hogyan fog működni.

Hozzátette: ha arról szól majd az államfő tevékenysége, hogy obstrukcióval akadályozza a következő kormány és országgyűlés működését, akkor érthető, "ha bármilyen eszközzel, a kétharmaddal visszaélve akár, le akarják rövidíteni a mandátumát".

Toroczkai László úgy nyilatkozott: Sulyok Tamás azt közölte vele, nem kíván az obstrukció eszközével élni. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott: ha mégis ezt tenné az államfő, akkor "azt fogja magáról bebizonyítani, hogy tényleg egy pártember", akkor "nem maradhat a helyén".

Politikai alapon nem lehet puccsszerűen senkit leváltani - jelentette ki Toroczkai László, hozzátéve, ha Magyar Péter ezt teszi, akkor a jogállamiságot puccsolja meg.

Toroczkai László azt közölte: úgy tűnt Sulyok Tamás reakcióiból, hogy az államfő nem fog lemondani.

A Mi Hazánk elnöke azt ígérte: a kétharmaddal való visszaélések és a demokrácia ellen irányuló cselekvéseknek a legkeményebben ellen fognak állni. Közlése szerint jelezte az államfőnek, hogy a legteljesebb mértékben támogatják, hogy minél hamarabb álljon fel a következő országgyűlés.

Kiemelte: a hatályos alaptörvény "hibás, rossz", egy "pártdokumentum", ezért az alkotmányos rend helyreállítása érdekében a Tisza Pártnak arra kellene használnia kétharmados többségét, hogy azonnal összehívja az alkotmányozó nemzetgyűlést. Szavai szerint csak így valósulhat meg "alkotmányos rendszerváltás".





Toroczkai László közölte: Sulyok Tamás közbenjárását kérte a nagyváradi premontrei rend érdekében, amelynek ingatlanját fegyveres román hatósági személyek foglalták el.

Egyben hiányolta, hogy sem a Tisza Párt elnöke, sem annak egyetlen politikusa nem védte meg a közösséget, és arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a román kormányfőnél járjon közben a rendkívül megrázó ügy rendezése érdekében.