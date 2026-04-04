A megkérdezettek 70 százaléka egyetért a januári rezsistoppal

A válaszadók több mint kilenctizede hallott arról, hogy a kormány januárban rezsistoppot vezetett be a családok védelme érdekében, és a megkérdezettek csaknem 70 százaléka egyet is ért vele; a Századvég és az MTVA együttműködésében készült felmérést az M1 aktuális csatorna péntek esti adásában ismertették.

Mint elhangzott, az idei napi hidegrekordok után a kormány úgy döntött, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségeit átvállalja a családoktól.

Az energiahivatal jelentéséből közben kiderült, hogy márciusban is a magyarok fizették Európa messze legkisebb rezsiszámláit, ami nagymértékben a kormány 2013-ban bevezetett rezsicsökkentésének köszönhető, amely évről évre csaknem nyolcszáz milliárd forint költséget vesz le az emberek válláról - ismertették.

Az intézkedésnek erős a társadalmi támogatottsága, ez derült ki a Századvég és az MTVA együttműködésében készült felmérésből:

a megkérdezettek csaknem 70 százaléka egyetért azzal, hogy a kormány a jövőben is fenntartsa a rezsicsökkentést, és hasonló eredmény született a januári rezsistoppal is.

Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a műsorban azt mondta, hogy "biztosítják a megfizethető és biztonságos energiaellátását a családoknak és természetesen a magyar gazdaságnak".

Szerinte, ha megvalósulnának a Tiszának tulajdonított tervek, akkor a többszörösére nőnének a családok rezsiszámlái.

Németh Szilárd kiemelte: a négy kétharmad is erről szólt. Az emberek amikor elmentek szavazni, akkor is az volt a választási lehetőség, hogy marad a rezsicsökkentés vagy eltörlik a rezsicsökkentést. Ez most sokkal élesebben jött elő azzal, többek között, hogy a Tisza folyamatosan "csöpögtette", hogy itt "kampec" a rezsicsökkentésnek - mondta a kormánybiztos.

Becslések szerint, ha eltörlik a rezsivédett árakat, akkor a gázszámlák átlagosan havi harmincegyezer forinttal, az áramszámlák pedig tizenhatezer forinttal emelkednének meg - hangzott el az adásban.

