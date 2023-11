A héten átlépünk decemberbe - Vajon az időjárás is télies lesz az előttünk álló napokban?

Folytatódik a változékony idő a jövő héten is: többfelé kell esőre, egyes helyeken hóra számítani, majd kiderül az ég és csökken a hőmérséklet, a hét második felében pedig ismét borultabb és enyhébb időre van kilátás - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn délelőtt vékonyabb, szakadozott felhőzet lehet felettünk, délutántól vastagszik a felhőtakaró. Napközben helyenként, késő délutántól szórványosan várható csapadék: az ország északkeleti felén, harmadán főként hó, havas eső, máshol egyre inkább eső valószínű. Többfelé megélénkül a délnyugati, déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 8 Celsius-fok között alakul, északkeleten várható az alacsonyabb érték.



Kedden jobbára borult időre kell számítani sokfelé csapadékkal, egyes részeken kiadós mennyiség is hullhat. Döntőrészt eső várható, de az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében havas eső, hó valószínű, sőt helyenként megmaradó hóréteg is kialakulhat. A déli, majd az északnyugati szél több helyen megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek. Hajnalra általában mínusz 1 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő, de az északkeleti szélvédett, fagyzugos vidékeken ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. Kora délután mínusz 1 - plusz 7 fok várható, északkeleten lesz hidegebb.



Szerdán a felhőzet tovább szakadozik, az ország nagy részén kevés felhő zavarja majd a napsütést. Az északkeleti, keleti megyékben azonban tartósabban felhős maradhat az idő, és főként ott havas eső záporok, hózáporok is kialakulhatnak. Sok helyen megerősödik az északnyugati szél, majd mérséklődik és délire fordul a légmozgás. Hajnalban mínusz 8 - plusz 1 fok várható, napközben mínusz 2 és plusz 5 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az északkeleti havas részeken lesz hidegebb.



Csütörtökön erősen megnövekszik a felhőzet és nagyrészt borult időre kell számítani. Fokozatosan növekszik a csapadék esélye: jellemzően eső várható, de főként északkeleten vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Nagy területen megerősödik a délnyugati, déli szél. A minimum általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul, de az északkeleti szélvédett, hóval borított tájakon ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Napközben délnyugat felől enyhébb levegő érkezik, a maximumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 11 fok között várható.



Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult időre van kilátás, sokfelé valószínű csapadék, nagyrészt eső, záporeső. Több helyen megerősödik a déli szél, majd mind nagyobb területen északnyugatira fordul, és mérséklődik a légmozgás. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 10 fok között alakul, de hajnalra már több fokkal enyhül az idő. A csúcsérték 3 és 16 fok között várható, északkeleten lesz hidegebb.



Szombaton nagyrészt erősen felhős időre kell számítani. Szórványosan előfordulhat eső, helyenként vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hajnali mínusz 3 - plusz 6 fokról 1 és 8 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, helyenként előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hajnali mínusz 7 - plusz 1 fokról délutánra 0 és plusz 7 fok közé emelkedik a hőmérséklet.