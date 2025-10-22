Állatorvosi ügyelet a hosszú hétvégén Pécsett és Baranyában Frissítve: 2025. október 22. szerda 13:00

Az előttünk álló hosszú hétvégén következő helyeken és időpontokban tartanak állatorvosi ügyeletet Pécsett és Baranyában:



Siklós-Sellyei ügyeleti kör: 10.23-24---> Dr. Barta Attila +36 30 9631 855

10.25-26---> Dr. Weisdorn Attila +36 70 613 8378

Mohácsi Járás és Sásd-Pécsvárad-Komlói Járás: 10.23-24-25-26 ---> Dr. Weisdorn Attila +36 70 613 8378

Szigetvár-Szentlőrinci Járás: 10.23-24-25-26---> Dr. Karsai Zoltán +36 30 6322 620



Az ügyeleti szolgálatot sürgős, életveszélyes esetek ellátására tartják fent.

Az ügyeleti ellátás felárral történik.