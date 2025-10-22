Így tartanak nyitva a patikák a négynapos, hosszú hétvégén

A gyógyszertárak is az ügyeleti rendnek megfelelően lesznek nyitva a négynapos, hosszú hétvégén - közölte a a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint október 23-án, csütörtökön az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre.

Hozzátették, hogy október 24-én, pénteken a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak általában a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint biztosítják a gyógyszerellátást, de érdemes tájékozódni az NNGYK honlapján, mert eltérhetnek ettől.



Kiemelték, hogy a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját.

Emellett fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is - tették hozzá.

Közölték azt is, hogy az NNGYK honlapján pontos, hiteles és részletes információk szerepelnek az ügyeleti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról; az adott településre vonatkozóan, vagy vármegyénkként akár kilistázva is.

Továbbá az EgészségAblak applikációban is rendelkezésre állnak a gyógyszertárakkal kapcsolatos nyitvatartási és ügyeleti információk - áll a közleményben.



