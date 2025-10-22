Korábban zárnak be ma a NAV baranyai ügyfélszolgálatai

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálatai október 22-én 14 óráig fogadják az ügyfeleket.

A Baranya vármegyei ügyfélszolgálatok nyitvatartása október 22-én:

Pécs, Rákóczi út 52-56., Szigetvár, Zrínyi tér 1., Siklós, Kossuth tér 15.,Mohács, Széchenyi tér 3., Komló, Városház tér 3.

8:30-14:00

Az ügyfélszolgálatok technikai okok miatt 14 órakor bezárnak.