Korábban zárnak be ma a NAV baranyai ügyfélszolgálatai
2025. október 22. szerda 13:15
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálatai október 22-én 14 óráig fogadják az ügyfeleket.
A Baranya vármegyei ügyfélszolgálatok nyitvatartása október 22-én:
Pécs, Rákóczi út 52-56., Szigetvár, Zrínyi tér 1., Siklós, Kossuth tér 15.,Mohács, Széchenyi tér 3., Komló, Városház tér 3.
8:30-14:00
Az ügyfélszolgálatok technikai okok miatt 14 órakor bezárnak.
Forrás: NAV
