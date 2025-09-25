Konkoly Zsófia három éremmel fejezte be szereplését a paraúszó-világbajnokságon!

Konkoly Zsófia három éremmel - egy ezüsttel és két bronzzal - zárta a szingapúri paraúszó-világbajnokságot.

A magyar csapat első dobogós helyezését Konkoly Zsófia szerezte meg hétfőn a női SM9-es 200 méteres vegyesúszásban, ahol bronzérmes lett 2:36.09-es idővel, a kanadai Mary Jibb és a spanyol Anastasiya Dmitryv Dmitryv mögött.

A PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola versenyzője másnap a női S9 kategóriában, 100 méteres pillangóúszásban 1:08.49-es idővel ezüstérmet szerzett, a kínai Jialing Xu mögött.

Konkoly Zsófi harmadik érme a 400 méteres gyorsúszás S9-es számában született meg ma, ahol 4:48.77-tel a dobogó harmadik fokára állhatott fel az ausztrál Lakeisha Patterson és a horvát Emma Mecic mögött.