Konkoly Zsófia bronzérmes 200 méteres vegyesúszásban a paraúszó világbajnokságon!

A szingapúri paraúszó világbajnokságon megszületett az első magyar érem: Konkoly Zsófia fantasztikus teljesítménnyel szerezte meg a bronzérmet a női SM9-es kategória 200 méteres vegyesúszásában.

A pécsi világklasszis ismét bizonyította, hogy a legjobbak között van a helye a nemzetközi mezőnyben, és hatalmas büszkeséget szerzett a magyar sportnak.

.



