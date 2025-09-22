Konkoly Zsófia bronzérmes 200 méteres vegyesúszásban a paraúszó világbajnokságon!
2025. szeptember 22. hétfő 15:53
A szingapúri paraúszó világbajnokságon megszületett az első magyar érem: Konkoly Zsófia fantasztikus teljesítménnyel szerezte meg a bronzérmet a női SM9-es kategória 200 méteres vegyesúszásában.
A pécsi világklasszis ismét bizonyította, hogy a legjobbak között van a helye a nemzetközi mezőnyben, és hatalmas büszkeséget szerzett a magyar sportnak.
.
Forrás: PSN Zrt.
