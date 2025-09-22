Prostitúcióra kényszerítés miatt áll bíróság elé egy família Pécsett

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt indított büntetőügyben fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.



A börtönbüntetéséből szabadult huszonéves férfi élettársi kapcsolatot létesített egy 17

éves lánnyal, akivel a kezdeti jó viszony hamar megromlott, és őt erőszakkal, valamint

fenyegetéssel prostitúcióra kényszerítette.

Amikor a lány ellenkezett, megverte, iratait, telefonját, pénzét elvette, folyamatos ellenőrzés alatt tartotta.

A tevékenységben a vádlott anyja és testvére is közreműködött, az egyik felügyelte, és alkalmanként férfiakhoz szállította Budapestre a lányt, míg a másik a szexuális szolgáltatást nyújtó hirdetésekhez készített fényképeket és a beérkező hívásokat fogadta.

A megfélemlített fiatalkorú végül egy kuncsaft segítségével tudott elmenekülni, és tette meg a feljelentést.



Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék mindhárom vádlottat emberkereskedelem és

kényszermunka bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őket 3 és 6 év közötti időtartamú szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész mindhárom vádlott terhére súlyosításért, a vádlottak és védőik

pedig felmentés és enyhítés végett fellebbeztek.



A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi

fellebbezést.



Az ügyben a Pécsi Ítélőtábla fog másodfokon döntést hozni.