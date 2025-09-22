Prostitúcióra kényszerítés miatt áll bíróság elé egy família Pécsett
2025. szeptember 22. hétfő 10:11
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt indított büntetőügyben fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.
A börtönbüntetéséből szabadult huszonéves férfi élettársi kapcsolatot létesített egy 17
éves lánnyal, akivel a kezdeti jó viszony hamar megromlott, és őt erőszakkal, valamint
fenyegetéssel prostitúcióra kényszerítette.
Amikor a lány ellenkezett, megverte, iratait, telefonját, pénzét elvette, folyamatos ellenőrzés alatt tartotta.
A tevékenységben a vádlott anyja és testvére is közreműködött, az egyik felügyelte, és alkalmanként férfiakhoz szállította Budapestre a lányt, míg a másik a szexuális szolgáltatást nyújtó hirdetésekhez készített fényképeket és a beérkező hívásokat fogadta.
A megfélemlített fiatalkorú végül egy kuncsaft segítségével tudott elmenekülni, és tette meg a feljelentést.
Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék mindhárom vádlottat emberkereskedelem és
kényszermunka bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őket 3 és 6 év közötti időtartamú szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen az ügyész mindhárom vádlott terhére súlyosításért, a vádlottak és védőik
pedig felmentés és enyhítés végett fellebbeztek.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi
fellebbezést.
Az ügyben a Pécsi Ítélőtábla fog másodfokon döntést hozni.
Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség
