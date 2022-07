Baranyában is átvették az első új típusú rendszámtáblát

Július 1-jétől érkeznek az új, korábbinál hosszabb rendszámok, amelyek fokozatosan, felmenő rendszerben váltják fel a régieket. Baranya megyében az első új rendszámot Müllerné dr. Juhos Bernadett, a kormányhivatal főigazgatója adta át tulajdonosának.

Az első új rendszám egy baranyai kistelepülésre, Somogyhárságyra kerül, 12 éve itt él ugyanis családjával Ilse Poortman, aki ma reggel vette át új autóját és kapta meg a Baranya Megyei Kormányhivatal Gépjármű Ügyintézési Pontján a hozzá tartozó rendszámot, illetve forgalmi engedélyt. Mint elmondta, kifejezetten szerette volna, ha a most vásárolt autóján már az új formátumú azonosító szerepel.

A Hollandiából hazánkba költözött fiatal hölgy természetesen nem emlékezhet az 1958 és 1990 közötti, két betűt és négy számot tartalmazó rendszámokra, amelyeket 1990 augusztusa óta az egészen tegnapig használt, hat karakteres három betű, három szám felosztású, fényvisszaverős táblák váltottak Magyarországon.

Mától ez utóbbitól is elbúcsúztunk, hiszen a most bevezetett új, négy betű, három szám formátumú rendszámstruktúra szükséges ahhoz, hogy tartósan garantálni lehessen a magyarországi járművek hatósági jelzéssel való ellátását. Az új és külföldről behozott használt autók forgalomba helyezésének évi néhány százezres üteme mellett az új formátumnak megfelelő kombinációk akár több száz évig ki fogják tudni szolgálni az igényeket.

- Megyénkben naponta átlagosan több mint száz rendszámtáblát adnak ki a kormányablakokban, valamint a néhány éve megnyitott, a gépjármű-kereskedőket, márkaképviseleteket, szállítmányozási cégeket kiszolgáló Gépjármű Ügyintézési Ponton - emelte ki Müllerné dr. Juhos Bernadett. Érdekességként azt is elmondta, hogy tegnap az utolsó, még régi típusú Baranyában kiadott gépjárműazonosító egy speciális, ideiglenes, „Z" betűjellel ellátott rendszámtábla volt. A főigazgató hozzátette: júliustól ezek az ideiglenes rendszámtáblák is egyszerűsödnek, és az eddigi „E", „M", „P", „SP" és „Z" betűjelűek helyett, szintén felmenő rendszerben, egységesen „I" betűjelűeket kapnak majd.

Fontos tudni, hogy a meglévő régi rendszámtáblákat nem kell újakra cserélni, azokat gond nélkül tovább lehet használni. Az új típusú rendszámtáblák ára sem változik, azokért ezután is a 2009 óta megszokott összegeket kell fizetni: egy pár rendszámtábla ára 8500 forint. A különleges rendszámtáblák párjáért 15 000 forintot forintot kell majd fizetni, és továbbra is kérhetők majd egyedi kombinációk is.