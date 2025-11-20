Hahó, jöhet a hó: Baranyában is kifehéredhet péntek estétől kezdődően a táj
2025. november 20. csütörtök 17:01
Péntek estig csaknem országszerte várható csapadék, mégpedig több hullámban: hajnalig a Dunántúlon és az északi hegyekben jelenhet meg egyre nagyobb területen a szilárd halmazállapot. Baranyában péntek estétől válthat át az eső havas esőbe, majd éjjel havazásba.
Pénteken előbb az Északi-középhegység alacsonyabb részein, majd késő délutántól, estétől a középső országrészben is egyre többfelé havas esőbe, tapadó hóba válthat a csapadék - a magasabb helyeken alakulhat ki elsősorban vastagabb hótakaró.
A Tiszántúlon még eső, zápor valószínű. Kiemelten az ország középső részén húzódó délnyugat-északkeleti irányú tengely mentén kiadós mennyiségre van kilátás.
A szél ma északiasra fordul, fokozatosan erőre kap: éjszakától főleg a Dunántúl nyugati felén és az északkeleti harmadban kísérhetik nagy területen erős, helyenként viharos lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között várható, az Alföldön lesz a legenyhébb az idő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken döntően 0 és +7 fok között valószínű, de a keleti, délkeleti határvidéken néhol elérheti, meghaladhatja a 10 fokot is.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A zebrán gázoltak el egy nőt Pécsett,...
- Hahó, jöhet a hó: Baranyában is...
- Sakálok ezrei portyáznak Baranyában,...
- Vasárnap ér véget a rendőrségi razzia...
- Változik a menetrend, több buszjárat...
- Huszonöt éve a világörökség része...
- Baranyában is átvették az első új...
- Baranyában bukott le sokadszor a...
- Ónos esőre figyelmeztet a BIOKOM is
- Idén sem emelkedik a hal ára a...