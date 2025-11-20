Hahó, jöhet a hó: Baranyában is kifehéredhet péntek estétől kezdődően a táj

Péntek estig csaknem országszerte várható csapadék, mégpedig több hullámban: hajnalig a Dunántúlon és az északi hegyekben jelenhet meg egyre nagyobb területen a szilárd halmazállapot. Baranyában péntek estétől válthat át az eső havas esőbe, majd éjjel havazásba.

Pénteken előbb az Északi-középhegység alacsonyabb részein, majd késő délutántól, estétől a középső országrészben is egyre többfelé havas esőbe, tapadó hóba válthat a csapadék - a magasabb helyeken alakulhat ki elsősorban vastagabb hótakaró.

A Tiszántúlon még eső, zápor valószínű. Kiemelten az ország középső részén húzódó délnyugat-északkeleti irányú tengely mentén kiadós mennyiségre van kilátás.

A szél ma északiasra fordul, fokozatosan erőre kap: éjszakától főleg a Dunántúl nyugati felén és az északkeleti harmadban kísérhetik nagy területen erős, helyenként viharos lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között várható, az Alföldön lesz a legenyhébb az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken döntően 0 és +7 fok között valószínű, de a keleti, délkeleti határvidéken néhol elérheti, meghaladhatja a 10 fokot is.