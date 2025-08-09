Vasárnap ér véget a rendőrségi razzia az utakon
2025. augusztus 09. szombat 13:37
A rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.
A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok - hívták fel a figyelmet.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vasárnap országos tűzgyújtási tilalom...
- Csodás csillagászati jelenséget...
- Lecsukták a miniszterelnök...
- Rohamosan apad a Duna: Mohácsnál...
- A koronavírus-fertőzések számának...
- Rendkívüli műtétet hajtottak végre a...
- Gázálarcok, lőszer is előkerült a...
- Több, mint ötven éve költöztek be az...
- Orbán Viktor: óriási az érdeklődés az...
- Vasárnap ér véget a rendőrségi razzia...