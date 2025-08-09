Vasárnap ér véget a rendőrségi razzia az utakon

A rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.

A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok - hívták fel a figyelmet.



