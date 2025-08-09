Rohamosan apad a Duna: Mohácsnál néhány nap alatt másfél méterrel csökken a vízszint

Bár a napokban egy kisebb árhullám vonult le a folyón, amelynek köszönhetően némi vízhez jutottak az árterek és a holtágak egy része, a nagyobb víznek nincs utánpótlása, a Duna rohamosan apad, jövő csütörtökig újabb másfél méterrel csökken majd a vízszint.

Néhány napja csaknem öt és fél méteres vízzel tetőzött a Duna Mohácsnál, azóta pedig folyamatosan csökken a vízszint.

Szombaton reggel 388 centimétert mutatott a vízmérce, jövő csütörtökre pedig már másfél méterrel kisebb, 237 centis vizet várnak.

Mivel rendkívüli forróság vár ránk, az apadás várhatóan azt követően is folytatódik, nem kizárt, hogy ismét látótávolságba kerül az egy méter közeli vízállás is Mohácsnál.

A most levonult kisebb árhullám miatt nem volt szükség semmilyen óvintézkedésre, viszont az árterek és a holtágak egy része végre vízhez jutott, aminek jótékony hatással lesz az állat- és növényvilágra nézve - igaz, ez a szúnyogok további szaporodásának is kedvez.



A tavaly télen levonult ár óta lényegében idén folyamatosan rendkívül alacsony volt a Duna vízállása, jellemzően alig haladta meg a két métert.

Mindennek az átlagosnál kevesebb télen esett csapadék az oka. A folyó főbb vízgyűjtő területein jóval kisebb mennyiségű hó halmozódott fel az átlagosnál, az a sokéves minimumhoz közelített. Az elmúlt évtizedekben egyébként ez az érték 2013-ban volt a legmagasabb – ennek következményeit sajnos megtapasztalhattuk.

Egyébként amióta mérik, még soha nem volt olyan alacsony a folyó vízállása, mint 2018-ban, akkor egyre-másra dőltek meg a negatív csúcsok, Mohácsnál azóta 55 centiméter számít az új kisvízi rekordnak.

Éppen az ilyen előzmények miatt számított kisebb meglepetésnek, hogy tavaly tavasszal és nyár elején a megszokottnál magasabb volt a vízállás, hónapokig közepes volt a folyó vízszintje, s aztán egy komoly árhullám is levonult a Dunán.

Ezt követően azonban változott a vízjárás, s a Duna ismét igen alacsony.

A hajósokat is aggasztja a tartósan alacsony vízjárás, a 150 centis víz ugyanis kritikus határnak számít, az alatt a nagyobb merülési mélységű hajókat csak félig rakodják, nehogy zátonyra fussanak.



2011 őszén a teljes hajóforgalom leállt, több héten keresztül vesztegeltek a vízi járművek az országhatártól délre.

A rév mohácsi oldalán egyébként megfigyelhető, milyen jó szolgálatot tesz a néhány évvel ezelőtt meghosszabbított rámpa, aminek köszönhetően a komp forgalma zavartalan, jellemzően nem kellett korlátozásokat elrendelni még kis víznél sem.