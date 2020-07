Rendkívüli műtétet hajtottak végre a pécsi klinikán: kinyomtatták a beteg teljes koponyáját

Egy arckoponya-daganatot műtöttek ki egy középkorú, baranyai férfiból, akinek a fél arcát el kellett távolítani, olvasható a Pécsi Tudományegyetem honlapján . Az egyedülálló beavatkozást egy orvosi team végezte, dr. Lujber László egyetemi docens vezetésével.

Dr. Lujber László szerint az ilyen daganat a csontokat és a lágy részeket is roncsolhatja, sőt a szem, a száj, vagy akár az agy felé is terjedhet. Ráadásul a műtétnél nem csak a daganatot kell eltávolítani, hanem a körülötte lévő területeket is.

A mai technológiával az orvosok már el tudják érni azt, hogy pótolják a szemet tartó részt, vagy akár az agyhártyát is különböző anyagokkal, vagy a szájpadot speciális protézissel.

A mostani beavatkozáshoz a CT-felvétel alapján előzetesen bejelölték, hogy mely csontokat és a koponya melyik részét kell eltávolítani, majd ez alapján a beteg teljes koponyáját, arckoponyáját kinyomtatták 3D-s nyomtatóval.

A hétórás operáció során nemcsak a daganatot vették ki, hanem gyakorlatilag a beteg fél arcát, az orr egy részét, a fogazatot, a szemet tartó csontokat. Az arcbőrt pedig felhajtották a fejre, majd visszahúzták. Az orvosi team ezután a 3D-s koponyakép, a pontosan lokalizált daganat, valamint az eltávolított részek ismeretében legyártatta a csonthelyettesítőket, hogy az operáció után beültethessék az egyedi protézist.

Képünk illusztráció.