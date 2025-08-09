Nagyon befűtenek: majd' 40 fok lesz vasárnap

Vasárnap folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, de az északkeleti határ közelében és északnyugaton képződhetnek gomolyfelhők, melyekből délután néhol zápor, zivatar kialakulhat.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd vasárnap a többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északnyugatira, északira fordul.

Zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul, de a vízpartokon, belvárosokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 33 és 39 fok között várható.