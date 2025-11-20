A zebrán gázoltak el egy nőt Pécsett, szemtanúkat keresnek
2025. november 20. csütörtök 14:24
A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat közúti közlekedési baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt.
November 17-én 21 óra 45 perckor Pécsett, az Aradi Vértanúk útján egy fehér Smart személygépkocsi - amelynek a motorházteteje, valamint a teteje fekete - közlekedett az alagút irányából a Kodály Zoltán utca irányába.
Haladása során a kijelölt gyalogos átkelőhelyen elütötte az áthaladó gyalogost, aki a baleset során 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.
A balesetet okozó férfit a rendőrök azonosították, majd kihallgatták gyanúsítottként.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Forrás: police.hu
