A zebrán gázoltak el egy nőt Pécsett, szemtanúkat keresnek

A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat közúti közlekedési baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt.

November 17-én 21 óra 45 perckor Pécsett, az Aradi Vértanúk útján egy fehér Smart személygépkocsi - amelynek a motorházteteje, valamint a teteje fekete - közlekedett az alagút irányából a Kodály Zoltán utca irányába.

Haladása során a kijelölt gyalogos átkelőhelyen elütötte az áthaladó gyalogost, aki a baleset során 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

A balesetet okozó férfit a rendőrök azonosították, majd kihallgatták gyanúsítottként.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.