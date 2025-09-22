Több százan zarándokoltak Mohácsról és Bátaszékről útra kelve a bátai kegyhelyre

Az Eucharisztia előtti hódolat jeleként minden évben kétutas zarándoklat indul a bátai kegyhelyre. Idén szeptember 20-án is sok százan keltek útra gyalogosan Mohácsról és Bátaszékről, hogy a remény szentévében is elvigyék személyes és közösségi kéréseiket a Szent Vér-ereklyét őrző kegyhelyre.

Ebben az évben a krisztusi baráti közösségekért ajánlották fel a zarándoklat kegyelmi ajándékait. A bátai kegyhely szabadtéri oltáránál ünnepi szentmisét celebrált Felföldi László pécsi megyéspüspök és a jelen lévő papság.

Báta hazánk egyetlen Szent Vér kegyhelyeként már a középkorban is jelentős zarándokhely volt, mely a számos Mária-kegyhely mellett az Eucharisztiára irányítja a figyelmet.

A Pécsi Egyházmegye hívő népe 2014 óta zarándokol a bátai kegyhelyre tisztelete jeléül. A kezdeti szándékok egyike volt, hogy felhívják a figyelmet hazánk egyetlen és több mint hatszáz éves Szent Vér kegyhelyének hitbéli és történelmi jelentőségére.

A középkori bátai apátságot ugyanis a Szent Vér ereklyéje tette országszerte híressé, a magyar királyok is gyakran kerestek fel a hadjáratokat megelőzően. A török pusztítás következtében azonban mind a bencés apátság, mind pedig az oltalma alatt álló ereklye megsemmisült.

Az 1939-ben felszentelt bátai kegytemplom ma látható Szent Vér ereklyéje tulajdonképpen a garamszentbenedeki apátság tulajdonában levő vérereklye egy darabkája, mely 2017. szeptember 16-án került Bátára Viliam Judák nyitrai püspök adományának köszönhetően. Az ereklye annak a kendőnek egy kicsiny részlete, amely a hagyomány szerint Jézus arcát takarta a sírban, s amelyet a vallásos tisztelet Veronika kendőjének nevez.

A zarándokok - köztük sok kisgyermekes, babakocsit toló család - idén igazi nyári időjárási körülmények között tették meg a rövid pihenőkkel megszakított, Mohácstól 22, illetve Bátaszékről 11 kilométeres távolságot a kegyhelyig, ahol Sümegi József diakónus fogadta az érkezőket.

A kegyhelyen a hívek egész nap imádkozhattak az Oltáriszentség előtt, a zarándoklat ünnepi szentmiséjét a kegyhely szabadtéri oltáránál, a Szent Vér-ereklye közelségében ünnepelték. A szentmise hagyományosan a bazilikát körbeölelő eucharisztikus körmenettel zárult.