Hídépítés Mohácsnál: látványos munkafázis következik, teljes hajózási zárlat mellett

Teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál kedden reggel héttől este hét óráig, közölte a fővárosi kormányhivatal hajózási főosztálya. Ekkor kerül sor ugyanis az úgynevezett őrfal-elemek bárkára daruzására és helyükre úsztatására.

Nagyon sokan sétálnak ki naponta Mohácson a Duna-partra azért is, hogy figyelemmel kísérjük a híd építését. Nem lehet nem észrevenni ilyenkor az általában a szigeti oldalon horgonyzó hatalmas hajót, Közép-Európa legnagyobb úszódaruját, a Clark Ádámot, amire kulcsszerep vár az építkezésnél.

Kedden érdemes lesz ellátogatniuk az érdeklődőknek az építkezés helyszínének közelébe, ugyanis először láthatjuk munka közben Közép-Európa legnagyobb úszódaruját.

A fővárosi kormányhivatal hajózási főosztálya közlése szerint ezen a napon teljes hajózási zárlat lesz a Dunán reggel hét órától este hétig.

Az úgynevezett őrfal-elemeket (amelyek megtámasztják a töltést és védik a hídfőket) fogják beemelni a partról a daruval a bárkákra, amelyekkel a helyükre úsztatják őket.

Kedvezőtlen időjárás esetén kedd helyett szombaton kerülhet sor, amennyiben így lesz, azon a napon rendelik el a hajózási zárlatot.



A daru építését egyébként 1979-ben kezdték meg a budapesti Árpád híd kiszélesítéséhez. 1980. október 21-én bocsátották vízre, hivatalosan 1981 februárjában adták át.

Nevét Clark Ádám tiszteletére viseli, aki a Lánchíd tervezője volt.



A teherbírása akkor120 tonna volt, amit a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően először 1997-ben 150 tonnára, majd 2006-ban 200 tonnára emeltek.



A csaknem hatvan méterhosszú, 20 méter széles hajót két dízelmotor hajtja, hatvanezer liter üzemanyagot képes tárolni, ami mintegy kétszáz üzemórára elegendő.

A Clark Ádámot több Duna-híd építésénél használták már, így többek között a Mária Valéria, a Szent László, komáromi és legutóbb a paksi hídnál is.

2019-ben, a tragikus Hableány‑hajóbaleset során ismerte meg a széles közvélemény, kulcsfontosságú szerepet játszott ugyanis a roncs kiemelésében. 2019. június 7-én a daru elhaladt a Margit- és Árpád híd alatt, 200 méteres távolságra lehorgonyzott, és négy fázisban emelte felszínre a hajót.

Mohácson a hídelemek beemelésénél is főszerep majd vár rá, és persze a kevésbé látványos munkálatok során is használják a páratlan képességekkel rendelkező óriást.