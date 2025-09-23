Konkoly Zsófia bronzérem után ezüstöt nyert a paraúszó-világbajnokságon!
2025. szeptember 23. kedd 15:16
Konkoly Zsófia ezüstérmet nyert 100 méter pillangón kedden a Szingapúrban zajló paraúszó-világbajnokságon.
A verseny honlapja szerint Konkoly, a 100 m pillangó tokiói paralimpiai bajnoka, párizsi ezüstérmese - aki hétfőn 200 m vegyesen harmadik volt - kedden megnyerte az előfutamot az S9-es sérültségi kategóriában, és a döntőben 1:08.49 perces eredményével kis különbséggel szorult az 1:08.24-gyel győztes kínai Hszü Csia-ling mögé.
Forrás: PSN Zrt.
