Hatos. A f*szt, kilences: ez szinte biztosan nem történt meg a baranyai lottósorsoláson

Videó! A városi legendáknak akad néhány sajátosságuk. Az egyik az, hogy makacsul tartják magukat. A másik, miszerint talán meg sem történtek, vagy nem ott, nem akkor, amire sokak emlékeznek. Ilyen eset az is, ami szerint egykoron Komlón volt egy lottós számsorsolás, egy óriási malőrrel. A kihúzott számot ugyanis egy sorsoló rosszul olvasta be. Hatos, szólt a bemondás. Aztán némi szünet után érkezett a helyesbítés: „a f*aszt, kilences".

Ez azonban szinte bizonyosan valótan történet, legalábbis így nem történt meg.

Néhány dolgot már az elején érdemes tisztázni. A számgolyókban lévő számok mellett van egy pont, ami segít az eligazodásban. Mert, mondjuk, a hatost is lehetne kilencesnek nézni, de igaz ez akár 68-asra is, amit esetleg lehetne 89-esnek is olvasni. Főleg egy olyan esetben, ha valaki lámpalázas egy rádiós, netán televíziós közvetítés miatt.

A keringő urbánus história alapján, az 1990-es évek elején, Komlón rendeztek egy nyilvános számsorsolást, már az úgynevezett 6-os lottó érájában. Amit amúgy Magyarországon 1988-ban vezettek be.



A zűrzavart fokozza, hogy a világhálón több információ is önálló életet kezdett élni. Ezek egyikében Bay Éva, az állami televízió egykori bemondónője idézte fel a történteket. Ő azt állította, ott volt az esetnél, ami szerinte a baranyai kisvárosban zajlott le.

Ez azonban a kutatások szerint ingatag lábakon áll.

A korszak Komlói Újság című hetilapjának könyvtári példányait átlapozva, szó sem volt ilyen dologról. Amire amúgy Oszvald Péter, a lap akkori munkatársa sem emlékezett. De a település ismert fotósa sem tudott hasonlóról, pedig számos érdekességről akad emléke.

A helyi könyvtár, illetve helytörténeti gyűjtemény kezelői sem voltak képesek érdemben segíteni a rejtélyes dologgal kapcsolatban. Bár többek hallomásokra hagyatkozva annyit megerősítettek, létezik ilyen mese.

Követelte az elismervényt A lottó honi hőskorában Pécsett jegyeztek fel egy különös esetet. A nagypostára bement egy állampolgár, feladni a szelvényét. Azt ott egy ládában gyűjtötték, más volt a rendszer, mint napjainkban. Emberünk, egy porcelángyári munkás azonban hangosan követelte a hivatalvezetőtől, hogy adjon neki átvételi elismervényt. Ezt a postás nem tehette meg, de a szóváltásnak több szem- és fültanúja akadt. „Természetesen", egy hét múlva a hangoskodó, az ellenőrzőszelvényt lobogtatva, követelte a főnyereményt. Ám az eredeti példányt sehol sem lelték a játékszervezők. Peres ügy lett belőle, amit a vélt károsult persze nem nyerhetett meg.

Sajnos a Szerencsejáték Zrt. sem volt képes érdemi segítséget nyújtani a felgombolyításhoz.

Pedig ők is próbáltak nyomozni, felhívást is közzétettek, de hiteles tanú, bizonyíték nem akadt. A mi kérdésünk csak annyi volt, mikor rendeztek komlói sorsolást pontosan. Mert olyan sok nem lehetett az évtizedek során, a jelzett időben meg legfeljebb egy. Ami azért lenne ügydöntő, mert legalább annyit ki lehetne bogarászni, melyek voltak a nyerőszámok.

Ha a kilencest azon a héten ki sem emelték az urnából, akkor tökéletesen megdőlne a teória.

Mégis létezik hihetőnek tűnő forrás. Egy környékbeli sakkozó a városhoz közel, egy faluban működtetett fogadóirodát a feltételezett esztendőkben. Fel is tudta idézni az eseményt, persze nem napra pontosan. De neki azon a héten „illett" felajánlani egy étkészletet (senki ne kérdezze, miért pont azt), ajándéktárgyként, még erre is emlékezett. A bájos Bay Éva arcát sem feledte, de meggyőződéssel ragaszkodott ahhoz, nem volt botrány a helyszínen.

Ezek alapján, a tévedés lehetőségét szinte kizárva megállapíthatjuk, a félig humoros, félig drámai dolog nem következett be. Pontosabban lehetett ilyen, de nem Komlón, az szinte fix. Ennek ellenére akad még az országban bányászváros, amihez köthető lehetne a népballada-szerűség. Nem is beszélve a hasonló hangzású Kömlődről, Komlósdról, Dunakömlődről, no meg Tótkomlósról, mint számba jöhető helyszínekről.

