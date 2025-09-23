Bánki Erik: tarthatatlan, felháborító és elfogadhatatlan a Tisza Párt adóemelési koncepciója

A Tisza Párt adóemelési terveiről szólt az utolsó napirend előtti kérdés az Országgyűlésben kedd délelőtt, a Fidesz részéről Bánki Erik fejtette ki véleményét.

Azt mondta: "arcátlan" adóemelési csomaggal bukott le a Tisza Párt, egy augusztus végén kiszivárgott tervezet szerint Magyar Péterék többkulcsos adórendszer bevezetésével gyakorlatilag minden becsületesen dolgozó magyar pénztárcáját megcsapolnák.

A Tisza-adó már a szakmunkás minimálbérből is 22 százalékos személyi jövedelemadót vonna le, a 22 és 33 százalékos szja-kulcsok bevezetése pedig mintegy négymillió ember jövedelmét érintené Magyarországon - emelte ki.

Bánki Erik szerint nem véletlenül titkolták Magyar Péterék a Tisza adóemelési tervét, hiszen az általuk bevezetni kívánt többkulcsos adórendszernél egy átlagfizetés is havi 20 ezer, azaz évi 240 ezer forinttal csökkenne, egy pedagógus havi bére 30 ezer, évente 360 ezer forinttal lenne kevesebb, egy ápoló havi 23 ezer, évente 280 ezer forinttal keresne kevesebbet, egy orvosnak pedig mindez havi 264 ezer, évi több mint 3 millió forint bevételkiesést eredményezne.

Rosszul járnának a "Tisza-adóval" a burkolók, ácsok, kőművesek és szobafestők is - tette hozzá, tarthatatlannak, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezve az adóemelési koncepciót, amely könnyen a jövedelem eltitkolására ösztönözné az embereket.

A kormánypárti politikus arra is rámutatott, hogy a jelenleg 9 százalékos társasági adót Magyar Péterék 25 százalékra emelnék, ezzel a magyar cégek talpon maradását is veszélyeztetnék, továbbá a céges osztalékot is szeretnék megadóztatni 20-30-40 százalékos sávokban.

Bánki Erik szerint az EU kiadta az ukázt Magyar Péteréknek, hogy "adót kell beszedni, és a beszedett többletbevételt Ukrajnának kell odaadni".

Képünk archív felvétel.