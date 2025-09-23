Jogerősen is elítélték a volt pécsi klinikaigazgatót

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványára a Pécsi Ítélőtábla az emberi test tiltott felhasználásának bűntette mellett vesztegetés, illetve vesztegetés elfogadásának bűntettében is megállapította a vádlottak bűnösségét.



2019. január 16-18. között neves szakorvosok részvételével és előadásaival rendezték

meg magyar és külföldi fül-orr-gégészek részvételével az ún. sziklacsont kurzust.



Európában szinte egyedülállóan a kurzus keretében lehetőség nyílt a hallás rendszeréhez kapcsolódó anatómiai régiót érintő műtétekhez elengedhetetlen

sziklacsont fúrásának gyakorlására eredeti, holttestekből származó csontokon.

A PTE Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak Sebészeti Klinika akkori igazgatója

vállalta a konferenciához szükséges sziklacsontok beszerzését. Az engedélyek

beszerzése és szabályok követése helyett az orvos megegyezett a boncmesterrel

2018. év elején, hogy a következő évi konferenciára 100 sziklacsontot igényel,

melyekért egyenként 2.500 forintot fizet.

A boncmester mindösszesen legalább ezt a 100 sziklacsontot távolította el úgy, hogy azt nem rögzítette a boncjegyzőkönyvben.



Az ügy harmadik vádlottja új műtéti technikát tanult két hónapos külföldi kiküldetésén,

ahová 8 db sziklacsontot vitt magával szabálytalanul. 2019. május 30-án ismeretlen

feladótól érkezett e-mailben tájékoztatták a Klinikát az alagsorban formalinnal teli

vödrökben tárolt csontokról.



Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék két vádlottat emberi test tiltott felhasználása

bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért I. rendűt 1 év 8 hónap - végrehajtásában 2 év

6 hónapra felfüggesztett - szabadságvesztésre és pénzbüntetésre, II. rendűt 1 év 6

hónap - végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre és

vagyonelkobzásra ítélte, míg III. rendűt a vád alól felmentette.



Az ítélet ellen az ügyész I. és II. rendű vádlott esetében súlyosításért, a III. rendűnél

pedig bűnösségének megállapítása és büntetés kiszabása végett fellebbezett. A Pécsi

Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést módosítással, az I. és II. rendű

vádlottak esetében korrupciós bűncselekmény megállapítása érdekében is tartotta

fenn.

A vádlottak és védőik elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés végett

fellebbeztek.



Az ítélőtábla a fellebbviteli főügyészség indítványának megfelelően a klinika igazgatót

vesztegetés bűntettében, a boncmestert pedig vesztegetés elfogadásának bűntettében is kimondta bűnösnek.



A másodfokú bíróság egyebekben helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, amely a mai

napon jogerőre emelkedett.