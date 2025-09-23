Jogerősen is elítélték a volt pécsi klinikaigazgatót
2025. szeptember 23. kedd 12:54
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványára a Pécsi Ítélőtábla az emberi test tiltott felhasználásának bűntette mellett vesztegetés, illetve vesztegetés elfogadásának bűntettében is megállapította a vádlottak bűnösségét.
2019. január 16-18. között neves szakorvosok részvételével és előadásaival rendezték
meg magyar és külföldi fül-orr-gégészek részvételével az ún. sziklacsont kurzust.
Európában szinte egyedülállóan a kurzus keretében lehetőség nyílt a hallás rendszeréhez kapcsolódó anatómiai régiót érintő műtétekhez elengedhetetlen
sziklacsont fúrásának gyakorlására eredeti, holttestekből származó csontokon.
A PTE Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak Sebészeti Klinika akkori igazgatója
vállalta a konferenciához szükséges sziklacsontok beszerzését. Az engedélyek
beszerzése és szabályok követése helyett az orvos megegyezett a boncmesterrel
2018. év elején, hogy a következő évi konferenciára 100 sziklacsontot igényel,
melyekért egyenként 2.500 forintot fizet.
A boncmester mindösszesen legalább ezt a 100 sziklacsontot távolította el úgy, hogy azt nem rögzítette a boncjegyzőkönyvben.
Az ügy harmadik vádlottja új műtéti technikát tanult két hónapos külföldi kiküldetésén,
ahová 8 db sziklacsontot vitt magával szabálytalanul. 2019. május 30-án ismeretlen
feladótól érkezett e-mailben tájékoztatták a Klinikát az alagsorban formalinnal teli
vödrökben tárolt csontokról.
Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék két vádlottat emberi test tiltott felhasználása
bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért I. rendűt 1 év 8 hónap - végrehajtásában 2 év
6 hónapra felfüggesztett - szabadságvesztésre és pénzbüntetésre, II. rendűt 1 év 6
hónap - végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre és
vagyonelkobzásra ítélte, míg III. rendűt a vád alól felmentette.
Az ítélet ellen az ügyész I. és II. rendű vádlott esetében súlyosításért, a III. rendűnél
pedig bűnösségének megállapítása és büntetés kiszabása végett fellebbezett. A Pécsi
Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést módosítással, az I. és II. rendű
vádlottak esetében korrupciós bűncselekmény megállapítása érdekében is tartotta
fenn.
A vádlottak és védőik elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés végett
fellebbeztek.
Az ítélőtábla a fellebbviteli főügyészség indítványának megfelelően a klinika igazgatót
vesztegetés bűntettében, a boncmestert pedig vesztegetés elfogadásának bűntettében is kimondta bűnösnek.
A másodfokú bíróság egyebekben helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, amely a mai
napon jogerőre emelkedett.
Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség
