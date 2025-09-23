Összeütközött két autó a Mecsekben, Mánfa közelében
2025. szeptember 23. kedd 15:46
Összeütközött kedden délután két autó a 66-os főúton, Mánfa közelében.
A helyszínelés és a mentés idején félpályán halad a forgalom.
Arról egyelőre nem érkezett, megsérült-e valaki a karambolban.
EQM
