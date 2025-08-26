Itt van Marco Rossi kerete - négy újonc is meghívót kapott

Lukács Dániel, Molnár Rajmund, Tóth Barna és Ötvös Bence először kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a szeptemberben sorra kerülő, írek és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 27 fős névsort, amelynek tagjai közül Vitális Milán már korábban is szerepelt a keretben, de pályára még ő sem lépett a címeres mezben.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember a kerethirdetést követő sajtótájékoztatón elmondta, a szokásosnál bővebb a keret, mert szeretnék megnézni, hogy melyik játékos milyen állapotban van.

Ez igaz például Ötvösre is, akivel kapcsolatban a Ferencváros orvosi stábja Rossi elmondása szerint arról tájékoztatta a válogatottat, hogy a középpályás elutazhatott a csapattal Azerbajdzsánba, a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágójára.

"Úgy tűnik, nem annyira súlyos a sérülése, mint amilyennek elsőre látszott. Régóta ismerjük őt, Kisvárdáról és Paksról is, most pedig erősödött a játéka és változatlanul nyugodtan futballozik annak ellenére, hogy a Ferencvárosban szerepel, ahol jóval nagyobb a nyomás, mint a korábbi együtteseinél volt" - mondta Ötvösről a 60 éves szakvezető.

Rossi arról is beszélt, hogy a paksi Tóth Barna az idén nagyon jól kezdett, remek teljesítményt nyújtott a nemzetközi kupamérkőzéseken is, és Dublinban, az írek elleni találkozón jó szolgálatot tehet, ha az elsőszámú csatárt, Varga Barnabást le kell cserélnie.

"Tóth pályafutását is régóta követjük, a fizikai felépítése pedig egyértelműen hasznunkra lehet, ugyanis fontos, hogy legyen egy hasonló játékosunk támadásban, mint Varga Barni" - mondta.

Lukács Dánielről és Molnár Rajmundról Rossi azt mondta, mindketten gólérzékeny, a kaput nagyon érző játékosok, közülük Lukács elsősorban Csoboth Kevint helyettesítheti, akit a kapitánynak most azért kellett kihagynia a keretből, mert nem kap játéklehetőséget svájci klubjában.

A soron következő mérkőzésekről az olasz szakember azt mondta, az írországi vb-selejtező kiemelten fontos lesz, s bár az a találkozó még nem döntő jelentőségű, de talán fontosabb még a portugálok elleni hazai összecsapásnál is.

"Dublinban játsszuk a selejtezőben az első meccsünket, amelyen a lehető legjobb teljesítményt kell nyújtanunk, különösen annak a tudatában, hogy milyen versenysorozatban veszünk részt" - jelentette ki Rossi.

A kerethirdetés előtt bejelentették, hogy a WizzAir légitársaság - amely 2016 óta partnere a Magyar Labdarúgó Szövetségnek (MLSZ) - mostantól főszponzorként támogatja az MLSZ-t és a magyar válogatottat. Váradi József, a WizzAir vezérigazgatója beszédében úgy fogalmazott, a szerződés értelmében pontos összeget nem mondhat, de az együttműködés milliárdos nagységrendű.

A magyar válogatott az európai vb-selejtező F csoportjának első fordulójában Írország vendége lesz szeptember 6-án, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. A keret jövő hétfőn találkozik Telkiben.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

védők:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

középpályások:

Csongvai Áron (AIK Stockholm), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

támadók:

Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)