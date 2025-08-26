Leáll a tévé, a telefon és az internetszolgáltatás több baranyai településen

A Magyar Telekom Nyrt. hálózatfejlesztési munkálatokat végez augusztus végén, ami miatt ideiglenes szolgáltatáskimaradások várhatók több baranyai településen.



A tájékoztatás szerint 2025. augusztus 26-án 21 órától augusztus 27-én reggel 6 óráig a következő településeken és városrészekben fordulhat elő üzemszünet: Bakonya, Cserkút, Kővágószőlős, valamint Pécs 7634-es és 7635-ös irányítószámú területei. A tervezett kiesés időtartama legfeljebb 300 perc lehet.

A munkálatok ideje alatt az otthoni internet-, televízió- és telefonszolgáltatás szünetelhet.

A Telekom azt kéri ügyfeleitől, hogy ha a megadott időszakon túl is fennakadást tapasztalnak, indítsák újra a digitális elosztót. Amennyiben a probléma ezt követően is fennáll, a hibabejelentés a 1414-es díjmentesen hívható ügyfélszámon tehető meg.

A szolgáltató az esetleges kellemetlenségekért elnézést kér, és köszöni az ügyfelek megértését.