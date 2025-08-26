Baranyában is pusztítják a vérszívókat a héten
2025. augusztus 26. kedd 07:42
A héten öt budapesti kerület mellett tíz vármegye 245 településén gyérítik a szúnyogokat a szakemberek - tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t.
A kezelésekre számos Duna menti területen, azaz a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest III., IV., XIII., XXI., XXIII. kerületében, Dunaújváros és Szekszárd térségében kerül sor. Ezen kívül a korábbi esőzések miatt kialakult szúnyogártalom visszaszorítására a Dráva mentén és Sopron környékén végzik el a munkálatokat - tartalmazza a közlemény.
A múlt hét második felére tervezett ám a szeles időjárás miatt elmaradt kezeléseket Baja és Mohács környékén, továbbá Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településein pótolják - tették hozzá.
Azt írták, hogy a nyár első felében a korábbiakhoz képest az ország nagy része szúnyogmentes volt és csak egy-egy nagyobb esőzés után tudott csak kialakulni zavaró szúnyogártalom. Továbbá a lakókörnyezetben fejlődő fajok okoztak lokális panaszokat.
Érdemi változást a július végén a Dunán levonult kisebb árhullám hozott, aminek következtében a folyam mentén jelentős csípőszúnyog tenyészőhelyek jöttek létre. A kifejlett szúnyogok élettartalma - folytatták - 4-6 hét, egy nyári áradás után 10-15 nappal kezdődik meg a tömeges rajzásuk, így akár még szeptember elején is okozhatnak ártalmat.
Mindennek nyomán az elmúlt két hétben a kifejlett szúnyogok ellen kellett védekezni autóról végzett permetezéssel, amit a következő napokban is folytatnak a szakemberek. A szúnyoggyérítés heti programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján - olvasható a közleményben.
MTI
