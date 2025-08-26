Több mint hatezer új hallgatója lesz ősztől a Pécsi Tudományegyetemnek

Azt írták, a felsőoktatásba jelentkezők számának országos emelkedése a PTE-n is észrevehető volt: az egyetemre jelentkezők 10 százalékponttal, a PTE-t az első helyen megjelölők 16,2 százalékponttal voltak többen, mint 2024-ben, ez az intézmény iránti bizalom mellett az intenzív beiskolázási kampánynak is köszönhető.

A felvett hallgatók 62 százaléka a PTE valamely alapképzésén, 16 százaléka osztatlan képzésen, 18 százaléka mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, felsőoktatási szakképzéseken a felvettek 4 százaléka fog tanulni - emelték ki.

Hozzátették, az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége töretlen, a felvettek mintegy 76 százaléka a támogatott szakokra jutott be, és az egyetem örömtelinek tartja, hogy az önköltséges hallgatók száma és aránya is nagymértékben nőtt. Mint írták, részben ennek is köszönhető, hogy a korábban folyamatosan növekvő nappali munkarend aránya 64-ről 63 százalékra csökkent.

A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartoznak az ápolás és betegellátás alapképzés különböző szakirányai, a pszichológia, a gazdálkodási és menedzsment, az óvodapedagógus, a mérnökinformatikus alapképzés, a jogász és az általános orvos osztatlan képzés, illetve idén is nagy volt az érdeklődés az osztatlan tanári szakok, továbbá a rövid ciklusú mestertanár képzések iránt is.

A mesterképzéseken a pszichológia, az építész, a vezetés és szervezés, a pénzügy, a gépészmérnök képzések indulnak a legnépesebb évfolyamokkal - fűzték hozzá.

Kitértek arra is, hogy a PTE általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják a külföldi hallgatók és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatók, valamint a szakirányú továbbképzésekre és a doktori képzésre felvettek, mindezeket figyelembe véve 2025 őszén csaknem 9000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a PTE-n.

Az egyetem széles szakkínálattal várja azokat a jelentkezőket, akik most nem kerültek be.