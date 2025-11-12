Visszamenőlegesen megkapják az elmaradt béreket a pécsi óvodapedagógusok

Visszamenőleg megkapják a pécsi óvodapedagógusok az elmaradt béreket - közölte a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos kedden a Facebook-oldalán.

Balatoni Katalin azt írta: "megígértem, megígértük, hogy addig megyünk, amíg meg nem kapják a pécsi óvodapedagógusok a megérdemelt béremelést."

Hiába próbálkozott a polgármester hazugságokkal, nem tudta tovább tartani ezt a falat: ledöntöttük. Visszamenőleg megkapja mindenki az elmaradt béreket - tette hozzá a politikus.

A bejegyzéshez feltöltött videóban Hoppál Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője emlékeztetett arra: tavasszal egy sajtótájékoztató keretében Balatoni Katalinnal felszólították a pécsi városvezetést, hogy adja oda a pécsi óvónőknek a számukra, a kormány által az önkormányzat számlájára utalt pénzt.

"Végre felszállt a fehér füst" - fogalmazott a politikus, majd hozzátette: a baloldal végre megszavazta a késleltetett béremelést.

Balatoni Katalin arról beszélt, hogy jobban örült volna, ha a jogszabályoknak megfelelően már a január fizetéssel megkapták volna az összeget pedagógusok. Így azonban most visszamenőleg megkapják ezt az elmaradt összeget - mondta.

A politikus kijelentette: csatát nyertek megint a magyar óvodapedagógusokért.