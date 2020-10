Vetélytársat kapott a pécsi óriáskerék: vurstli is épül, dodzsemmel, miegymással

Dízelmotor

Egy hatalmas, piros téglatest is megérkezett egy szállítójárművön a helyszínre. Kisebb szemrevételezéssel be lehetett azonosítani, egy gázolajüzemű áramfejlesztőről van szó. Ami az egész egység működtetéséhez nélkülözhetetlen. Jó eséllyel teljes üzemidőben pörögni fog a motor, Ami még a legkorszerűbb eszközök esetén is füstöt bocsát ki. Miközben a légszennyezettség csökkentésére elektromos buszok járnak a városban, az „egyensúly" fenntartása érdekében nélkülözhetetlen egy ilyen erőforrás.