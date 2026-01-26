Vadat gázolt egy Pécsről indult vonat hétfőn hajnalban

Hétfő reggel a Pécsről 4:35-kor Dombóvárra elindult személyvonat vadgázolás miatt csak Godisáig közlekedett, utasai a következő Mecsek IC-vel (IC 809) utazhattak Dombóvárig.

A Dombóvárról 6 órakor Pécsre indult személyvonat helyett Godisáig pótlóbusz közlekedett.