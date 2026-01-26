Vadat gázolt egy Pécsről indult vonat hétfőn hajnalban
2026. január 26. hétfő 07:31
Hétfő reggel a Pécsről 4:35-kor Dombóvárra elindult személyvonat vadgázolás miatt csak Godisáig közlekedett, utasai a következő Mecsek IC-vel (IC 809) utazhattak Dombóvárig.
A Dombóvárról 6 órakor Pécsre indult személyvonat helyett Godisáig pótlóbusz közlekedett.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vadat gázolt egy Pécsről indult vonat...
- Nyolc határsértőt tartóztattak fel...
- Orbán Viktor: kell az erő, mert nagy...
- A legmagasabb szintre került a...
- Orbán Viktor: nem akarjuk, hogy a...
- Éremkiállítással egybekötött nyári...
- Mohácson ünnepelt Baranya a kultúra...
- A Gienger egykori épületében...
- Orbán Viktor szerint az ukránok...
- Háziorvosi rendelés felnőttek részére