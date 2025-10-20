Újabb két drogdílert vontak ki a forgalomból a baranyai zsaruk - Videó!

Delta-akció keretében újabb dílereket fogtak el a szigetvári rendőrök.

Egy korábbi ügyben beszerzett információk alapján jutottak el a szigetvári nyomozók ahhoz a 22 éves férfihoz, akit a főkapitányság Mecsek kommandósainak segítségével október 14-én fogtak el a szigetvári lakásában.

Az ingatlanban kábítószergyanús növényi származékot, valamint annak porciózásához szükséges eszközöket találtak, majd foglaltak le a rendőrök. A férfit azzal gyanúsítják, hogy 2021-től rendszeresen marihuánát fogyasztott, valamint árult is.









A nyomozók másnap már annál a dílernél kopogtattak, akitől a 22 éves férfi vásárolta a drogot, majd az eladásból származó összeget elosztották.

A 23 éves pécsi férfi otthonában 11 liter kábítószergyanús folyadékot találtak, vagyonvisszaszerzés keretében pedig egy autót, valamint közel 8 ezer eurót foglaltak le.

Mindkettőjüket kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki a rendőrök, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt.

A teljes fogyasztói kör feltérképezése jelenleg is tart.