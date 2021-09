Thürmer Gyula Pécsett: politikai színjáték, megtévesztés az ellenzéki előválasztás

A szexuális kisebbséghez tartozókat nem viszi el a rendőr, senki nem üldözi őket Magyarországon, így a jogaikért való kiállásra, LMBTQ-felvonulásra sincs szükség, mondta lapunknak adott interjújában Thürmer Gyula. A Magyar Munkáspárt elnöke úgy véli, az ellenzéki előválasztás politikai színjáték, pénzszórás, ráadásul nem tudni, hogy az érintett pártok miből finanszírozzák a kampányukat.

- Mi járatban van Pécsett?



- Két okom is volt eljönni. Aláírásokat gyűjtünk azért, hogy felhívjuk a figyelmet a minimálbér emelésének a fontosságára. Célunk, hogy 250 ezer forint legyen a minimálbér, méghozzá adómentesen. Tudjuk, hogy a döntés nem a mi kezünkben van, de ezzel arra biztatjuk szakszervezeteket és az embereket, hogy tegyünk azért, hogy kicsit jobb legyen a pénzünk. Örömmel tölti el a szívünket, hogy már a kormány is foglalkozik ezzel, s már tárgyalások is zajlanak a minimálbér megemeléséről. Ezt ugyan nem mi értük el, de kicsit talán hozzá tudtunk járulni a probléma megoldásához. A másik ok, amiért itt vagyok, az az, hogy néhány hónap múlva választás lesz Magyarországon, amin a Munkáspárt is indul, s Baranyában is lesznek jelöltjeink. Meg szeretnénk mutatni az embereknek, hogy mi is itt vagyunk, van véleményünk, ránk is lehet szavazni.



- Milyen kampányra számít?



- Tartok tőle, hogy könyörtelen, végletekig kiélezett, durva kampány lesz. Mi ebben nem veszünk részt, mi nyugodt hangon elmondjuk az embereknek, hogy mit képviselünk. Magyarországon alkotmányos rend van, ezért nem értek egyet Karácsony Gergely felvetésével, mely szerint alternatív választási bizottságot kellene felállítani. Erre nincs szükség, működik ugyanis a Nemzeti Választási Bizottság, s nem kérdőjelezhető meg a tisztessége. A külső beavatkozási kísérleteket is elítélem, ne Amerikában vagy Németországban mondják meg, kire szavazzanak a magyarok. Mi élünk itt, mi majd eldöntjük.



- Nem Ön az egyedüli pártelnök, aki pénteken Pécsett célozta meg, Jakab Péter, sőt Karácsony Gergely is a baranyai megyeszékhelyen kampányol. Mit gondol az ellenzéki előválasztásról.



- Minden külföldről importált, idehaza hagyományok nélküli eljárást ellenzek. Úgy vélem, az előválasztásra semmi szükség, az pusztán a választók megtévesztésére jó, mert azt a látszatot kelti, hogy van tétje. Tétje pedig csak a jövő évi választásoknak van, ez politikai színjáték és nem dönt el semmit. Az embereket szerintem ez taszítja, s még jobban eltávolítja a politikától, holott nem elriasztani, hanem erősíteni kellene a demokráciába vetett hitüket. Ráadásul az előválasztás óriási pénzszórás, amit minden bizonnyal nem a saját zsebükből fizetnek.



- Akkor miből? Elképzelhetőnek tartja, hogy a balliberálisok kezén lévő önkormányzatok valamilyen módon támogatják a sajátjaik kampányát?



- Tudni nem tudom, de az például lehetséges, hogy az ellenzék által irányított városokban nem kérnek például pénzt a közterület-foglalásért akkor, ha felállítanak a pártok egy standot, vagy éppen a plakáthelyek is lehetnek ingyen, hogy csak két dolgot említsek.



- Bizonyára tudja, hogy első vidéki helyszínként Pécsett rendeznek LMBTQ-felvonulást jövő szombaton. Mi erről a véleménye?

- A szexuális kisebbséghez tartozókat nem viszi el a rendőr, nem száműzik az országból, nem viszik el Recskre, Magyarországon senki sem üldözi őket, sőt, bizonyos körökben még előnyöket is élveznek. Mivel nincsenek elnyomva, a jogaikért való kiállás, a felvonulás teljesen felesleges. Vajon mit szólnának ahhoz, ha Pécsett azok is felvonulnának, akik a hagyományos szexuális irányultsághoz tartoznak és elmondanánk, hogy mennyire szeretjük a feleségünket, a lányunkat a fiunkat. Ez ugyanolyan felesleges lenne, nem is tesszük.



- Karácsony Gergely a budapesti felvonuláson beszédet is mondott, a balliberálisok szerint pedig a kormány elnyomja a szexuális kisebbségeket. Ehhez képest a balliberális pécsi városvezetés kihátrált a pécsi felvonulás mögül, s azt közölték, nem vesznek részt rajta.



- A döntésük okát nem ismerem, de azt gondolom, ők is tudják, hogy néhány hónap múlva választás lesz Magyarországon, ami az ő sorsukat is befolyásolja. A választók többsége nem akarja, hogy elárasszák az ország városait a pride-ok, ezért aki politikusként a józan eszére hallgat, nem vesz részt ilyen megmozduláson.