Területfejlesztési megállapodást írt alá a vármegyei önkormányzat elnöke és Navracsics Tibor

Tizennégy szervezettel kötött stratégiai partnerségi megállapodást hétfőn Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, köztük a PANNON Európai Területi Társulással. A megállapodást hétfőn Budapesten írta alá Őri László, a

Pannon ETT elnöke.

A megállapodás része többek között a területfejlesztéshez kapcsolódóan a területfejlesztésre, az államigazgatási szervek területfejlesztési feladataira, a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerekre vonatkozó jogszabályok kialakításában - előkészítésében való együttműködés.



Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke elmondta, a stratégiai megállapodás Baranya számára azt jelentheti, hogy a területfejlesztés helyi irányai jobban megjelenhetnek az ország területfejlesztési elképzelési között, ezzel új lendületet adva Baranya és a térség fejlesztésének.

Az aláírási ünnepségen a miniszter elmondta: olyan partnereket kerestek, akik az adott régióban nemcsak elméleti tudásukkal, hanem gyakorlati tapasztalataikkal is gazdagítani tudják a kormány területfejlesztési elképzeléseit.



A miniszter kiemelte az egyetemeket mint tudásközpontokat, amelyek szerinte nemcsak Magyarország, de Európa jövőjének meghatározói is. "Még akkor is, ha időnként megpróbálják kizárni őket a nemzetközi vérkeringésből, a magyar felsőoktatási intézmények megbecsült és magas presztízsű partnerei a nemzetközi együttműködéseknek" - húzta alá.



A megállapodások nem csupán szakmai együttműködésekről, hanem az emberi kapcsolatok megerősítéséről is szólnak - hangsúlyozta a miniszter, megjegyezve: a most megkötött együttműködéseket hosszú távon képzelik el. Fontosnak nevezte a kétirányú kommunikációt, amely során a szakpolitikai elképzeléseket megvitatják a partnerekkel és kikérik a szervezetek javaslatait, ötleteit is annak érdekében, hogy együtt formálhassák az ország jövőjét.



A miniszter rögzítette: ha új területfejlesztést képzelünk el Magyarországon, akkor "az egyik alapvető célnak kell lennie, hogy Budapesten kívülre nyúljunk." Hangsúlyosnak nevezte azon civil szervezetek, szövetségek és egyesületek szerepét is, amelyek egy-egy földrajzi vagy szakmai értelemben vett terület hozzáértői.