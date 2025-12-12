Szombaton nem lesz felkereshető a Pintér-kert Arborétum
2025. december 12. péntek 12:57
December 13-án, szombaton zárva tart a Pintér-kert Arborétum, közölte a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága.
Ezt követően a megszokott látogatási rend szerint kereshető fel az arborétum.
Forrás: DDNP
