Majd' két hete hiába keresnek egy húszéves, szigetvári nőt

A Szigetvári Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Orsósné Ónodi Amanda Ramóna ügyében.

Amanda 2025. december 3-án vette fel utoljára a kapcsolatot a családjával, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A nő körülbelül 165 cm magas, vékony testalkatú, haja hosszú, fekete, szőke melírral, műszempillát és orrpiercinget visel.

Utolsó ismert ruházata: fekete, prémes kabát, farmernadrág, fekete, magassarkú csizma.

A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható nőt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!

