A hőseinkre emlékezünk: szombaton és vasárnap is ünnepségekre várják a pécsieket

Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezik hétvégén az ország, a pécsi ünnepségeket szombaton a Pécsi Református Kollégium és Gimnázium sportcsarnokában, míg vasárnap a Kossuth téren és a 48-as téren rendezik.

Szombaton délután öt órakor a Pécsi Református Kollégium és Gimnázium sportcsarnokában rendeznek ünnepsége, ahol több ismert pécsi művészeti formáció is színpadra lép.

A Pannon Filharmonikusok muzsikusai mellett a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház előadói is fellépnek.

Az eseményen dr. Cziráki Attila professzor mond ünnepi beszédet, amelyben a szabadságharc történelmi örökségére és üzenetére emlékeztet.

A megemlékezést követően Szarka Tamás és zenekara ad koncertet „Otthon vagyunk" címmel.

A vasárnapi, ünnepi programsorozat 16.30-kor kezdődik a 48-as téren, a Petőfi-szobornál, ahol a gyülekezés ideje alatt a Hanga Banda zenél, valamint lovashuszárok is jelen lesznek, megidézve a forradalom hangulatát.



16.45-kor a Kodály Zoltán Gimnázium diákja mond verset, majd a közös ünneplés jegyében a résztvevőket átvonulásra hívja a Kossuth térre.



17.05-kor kezdődik a városi megemlékezés. Ennek keretében ünnepi köszöntőt mond Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, majd koszorúzással zárul a hivatalos megemlékezés.



Az esti program 19.00 órakor kezdődik a Kodály Központ hangversenytermében, ahol a Pannon Filharmonikusok ad ünnepi koncertet.