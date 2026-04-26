Szakvezetéssel járhatjuk be ismét a Pintér-kertet
2026. április 26. vasárnap 09:48
A május nyolcadikán, pénteken délelőtt tíz órakor kezdődő program résztvevői szakvezető kalauzolásával betekintést nyerhetnek az idén száz éves Pintér-kert különleges örökzöldjeinek, gyümölcsfáinak, díszfáinak világába.
Az Arborétum névadója az alapító Pintér János (1879-1933) pécsi banktisztviselő. A népszerű kirándulóhely, a Tettye közvetlen szomszédságában álló villaépülete környezetében szentimentális tájképi kertet hozott létre, amelyben a főként örökzöld növények mellett mesterséges várrom, fa pavilon, két vízmedence, valamint több szobor is megtalálható.
Forrás: DDNP
Facebook box
Megosztás
