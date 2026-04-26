Az erős, viharos szél felkavarhatja a port
2026. április 26. vasárnap 09:22
Vasárnap az erős, több helyen viharos szél felkavarhatja a port, ami a látótávolság csökkenéséhez vezethet - hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. vasárnap reggeli veszélyjelzésében.
Azt írták, vasárnap a reggeli óráktól elsősorban az északkeleti országrészben, a Balaton térségében, valamint a hegyekben az északias irányú szelet óránkénti 70-80 kilométer feletti széllökések kísérhetik. Alacsonyabb valószínűséggel északnyugaton is előfordulhatnak óránként 70 kilométeres körüli széllökések.
Délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.
Ezért Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár Bereg és Győr-Moson-Sopron vármegyékben elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben széllökés veszélye miatt vasárnap éjfélig.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Bánki Erik majd' negyven év után...
- Napsütéses, kellemes napunk lesz hétfőn
- Ezen a napon robbant fel negyvenc éve...
- Szakvezetéssel járhatjuk be ismét a...
- A lucfenyők már feladták, nem bírják...
- Az erős, viharos szél felkavarhatja a...
- Minden eddiginél korábban indul a MÁV...
- Jön a ballagás, az anyák napja, jön a...
- Ilyen volt az 1986-os május elseje...
- Fesztiválbérletet is nyerhetnek a...