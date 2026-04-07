Sombereken, egy családi házban csaptak fel éjjel a lángok

Kigyulladt egy családi ház Somberekben, a Kossuth Lajos utcában vasárnap éjszaka.

A lángok nem érték el a tetőszerkezetet.

Véméndi és mohácsi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral előbb körülhatárolták, azután teljesen eloltották a tüzet.

A házban élő család minden tagja elhagyta az épületet, az autójukban várták meg, míg a tűzoltók befejezik a munkát, utána ideiglenesen rokonokhoz mennek.