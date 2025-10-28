Ritka vendég bukkant fel a baranyai madárgyűrűző állomáson

Pénteken este a Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson egy igazán különleges vendég lepte meg tábort, közölte a madártani társaság baranyai csoportja.

Gaszler Péter egy havasi pityert (Anthus spinoletta) gyűrűzött.

A havasi pityer hazánkban nem költ, viszont az őszi vonulás idején a szemfülesek találkozhatnak vele!



Leggyakrabban vizes élőhelyek közelében mutatkozik, ahol a talajon kutat rovarok és egyéb apró gerinctelenek után.



Költőhelyei a magashegységek füves-köves lejtőin találhatók.