Ritka vendég bukkant fel a baranyai madárgyűrűző állomáson
2025. október 28. kedd 08:51
Pénteken este a Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson egy igazán különleges vendég lepte meg tábort, közölte a madártani társaság baranyai csoportja.
Gaszler Péter egy havasi pityert (Anthus spinoletta) gyűrűzött.
A havasi pityer hazánkban nem költ, viszont az őszi vonulás idején a szemfülesek találkozhatnak vele!
Leggyakrabban vizes élőhelyek közelében mutatkozik, ahol a talajon kutat rovarok és egyéb apró gerinctelenek után.
Költőhelyei a magashegységek füves-köves lejtőin találhatók.
Forrás: MME - Fotó: Zank Sarolta
