Pécsen is elérhetők Magyarország piacvezető barista és mixer képzései

A specialty kávézók és exkluzív vendéglátóhelyek itthoni felvirágzása óta egyre nagyobb lett a kereslet a profi, szakképesítéssel rendelkező baristákra és mixerekre. Az igény még tovább növekedett, miután a koronavírus-járvány miatt rengetegen otthagyták a vendéglátást. Ennek hatására napjainkban mindkét szakma nagyszerű lehetőségeket biztosít egy sikeres és jövedelmező karrier megvalósítására.

Ha téged is foglalkoztat a professzionális kávé- vagy koktélkészítés világa, akkor van egy jó hírünk: Pécsen is elérhetők Magyarország piacvezető bártender és barista képzései!

Best Mixer - ha versenyképes fizetésre és egy változatos szakmára vágysz

A vendéglátó szektor kiemelkedő lehetőségeket kínál mind a pályaváltó és pályakezdő szakemberek számára. Különösen nagy potenciál van a modern bártender és barista szakmákban, hogyha a legjobb helyről szerezzük meg hozzá az alapokat.

A képzőhely presztízse, felszerelése, oktatói csapata, tanfolyamajánlatainak komplexitása mind meghatározza, hogy később mekkora sikert tudunk elérni, ezért is számít kiemelkedő lehetőségnek, hogyha a Best Mixernél tanulunk. A magántulajandoban lévő cég mögött álló csapat 15 éve kezdte el kiépíteni saját iskolahálózatát, így mostanra 15 csúcstechnológiás képzési hellyel rendelkezik.

Profi oktatói gárdájának kezei alatt mostanra több mint 1000 tanuló vált szakképzett és elismert mixerré, baristává, pincérré, borszakértővé vagy üzletvezetővé. Ez nem csak puszta szóbeszéd, a Facebook-értékelésekből és a Google-visszacsatolásokból is megbizonyosodhatsz a Best Mixer magas nívójáról.

Magyar- és Európa Bajnok oktatók tartják a képzéseket

Egy képzés kiválasztásakor nagyon fontos szempont, hogy kik tanítják a szakmai alapokat. Rengeteg az olyan iskola, ahol az oktatók már több évtizede csak a tantermekben és elméletben adják át a tudásukat. Ezzel szemben a Best Mixernél mind a barista, mind a mixer tanfolyamokon a szakma kiemelkedő tehetségei és a 2019-es év európa bajnokai lesznek a mestereid, akik nem csak a legújabb trendekbe és fortélyokba kalauzolnak el, de a szabadelvű, kreatív munkavégzésre is kiképeznek.





Ennek köszönhetően a barista és a mixer alapképzés is többet rejteget a klasszikus koktélok és specialty kávék elkészítésénél: az alternatív kávék és a Latte Art világába is betekintést nyerhetsz , a bártender képzésen pedig a saját magad által elképzelt és kitalált italokat is megalkothatod, kikísérletezheted. Gondolj csak bele, hogy ez mekkora előnynek számít! Akárhol is helyezkedsz el a képzést követően, te nem csak az itallap kínálatával, hanem egyedi és személyre szabott koktélokkal is meg tudod majd lepni a vendégeidet.

A tanfolyamokon maximális professzionalizmusra tehetsz szert

A Best Mixer iskolák országszerte csúcstechnológis környezetet biztosítanak a tanulóik számára. A pécsi mixer tanfolyamon például 500 különféle itallal felszerelt pultban és a legmodernebb eszközök (füstölő pisztoly, pohárfagyasztó, jéggömbkészítő, stb.) segítségével szerezhetsz gyakorlatot.





A barista képzéseken is exkluzív oktatótermekben gyűjtheted a tapasztalatokat. Amellett, hogy egy komplett high-tech géppark vár rád, még a barista világbajnokság hivatalos kávégépét, a Victoria Arduino Black Eagle-t is kipróbálhatod. Ezenkívül hatalmas pozitívum, hogy a tanulás során többféle alapanyaggal is megismerkedhetsz, ami nagyban növeli a jó elhelyezkedés és a versenyképes kereseti lehetőség esélyét.

A Best Mixer itthon és külföldön is hozzásegít az álommunkához

Ma már nagyon fontos, hogy a szakmánkkal időről időre új kapukat tudjunk kinyitni magunk előtt. Ennek egyik alapfeltétele, hogy az országhatáron túl is, a megfelelő nyelvismeret és gyakorlati tudás mellett képviselni tudjuk magunkat és a hivatásunkat. A Best Mixer itthon és külföldön is több módon hozzásegít az álommunka megtalálásához. Például bizonyos tanfolyamkombinációk esetén ingyenes nyelvképzést ad ajándékba, továbbá a sikeres vizsga után olyan kétnyelvű, nemzetközileg akkreditált bizonyítvánnyal ismeri el a megszerzett tudás értékét, amit a világ számos pontján elismernek.

Ráadásul munkaközvetítő iskolaként lehetőséget kínál arra is, hogy valamelyik hazai vagy külföldi partnercégénél azonnal munkába állj. Ciprus, London, óceánjáró hajó, de egy magyar luxusszálloda is szóba kerülhet: neked csak döntened kell!





Válaszd a kombinált barista és mixer ajánlatot, és tanulj két szakmát egy tanfolyam áráért!

A Best Mixer kiemelkedő piaci szerepét a tanfolyamajánlatainak kedvező ár-érték aránya is befolyásolja. Jelenleg is hatalmas akciók mellett lehet jelentkezni a képzésekre, de a legjobb, hogy ez a lehetőség a kombinált csomagokra is érvényes.

Ezért, ha jól választasz, így két vagy akár három szakmát is megszerezhetsz egy képzési időszak alatt, egy tanfolyamdíj áráért. Szerencsére többletköltségektől sem kell aggódnod, az ajánlatok mellett feltüntetett árakba az összes szükséges eszköz, alapanyag, tankönyv költsége is bele van számolva.