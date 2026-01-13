Ónos eső veszélye miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára
2026. január 13. kedd 08:14
A Dunántúl jelentős részére adott ki riasztást ónos eső miatt a HungaroMet: a kedd hajnali adatok szerint továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegyében a legrosszabb a helyzet, ugyanakkor Vas és Zala vármegyére megszüntették a riasztást.
A meteorológiai szolgáltató térképe alapján valamivel hajnali öt óra után Győr-Moson-Sopron teljes területére másodfokú (narancs) riasztás van érvényben, és ugyanez a helyzet Komárom-Esztergom három járásában, a Kisbériben, a Komáromiban és a Tataiban is. Itt 1 milliméternyinél több ónos eső is hullott már, illetve hullhat a következő órákban.
Elsőfokú (citrom) riasztás van érvényben Baranya és Tolna vármegye teljes területén, valamint Veszprém, Fejér és Somogy vármegye nagy részén, továbbá Komárom-Esztergom három járásában.
MTI - Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
