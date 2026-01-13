Hajózási korlátozásokat vezettek be a Duna mohácsi szakaszán az erősödő jégzajlás miatt
2026. január 13. kedd 07:59
Megtiltották a kishajók és a csónakok közlekedését a Duna Mohács és Szap közötti szakaszán az egyre erősödő jégzajlás miatt. A kompforgalmat nem érinti a korlátozás, legalábbis egyelőre.
A kőkemény éjszakai fagyok, a nulla fokos vízhőmérséklet, valamint az apadás egyaránt közrejátszott a Dunán a jegesedés megindulásában.
Hétvégén jelentek meg az első jégtáblák a Dunán, azóta egyre több érkezik, a parti sávokban, a holtágakban pedig meg is állt a jég.
Az előrejelzés szerint ma, kedden még erősödik a jégzajlás, utána viszont - az enyhülő időjárás miatt - gyengülni fog, sőt, a hétvégére ismét jégmentes lehet a folyó Mohácsnál.
A jelenlegi helyzet viszont indokolttá tette a korlátozások bevezetését, így megtiltották a kishajók és a csónakok közlekedését Mohács és Szap Között a Dunán, mivel ezekre a vízi járművekre már közvetlen veszélyt jelent a zajló jég.
A korlátozások a nagyobb hajókra, így a kompokra sem terjed ki, a révátkelés Mohácsnál zavartalan.
