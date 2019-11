Óceánjárón tanult bele a vendéglátásba, s így építette fel Maci lángosozóját Szalai Gábor

Az Alföldről érkező Szalai Gábor 2013 márciusában nyitotta meg Maci lángosozóját Pécsett, amely az évek alatt egyre sikeresebb lett, a forgalom folyamatosan nőtt. Az utcai kis büféből ma már egy komoly felszerelésekkel rendelkező üzlet lett, ahová minden pécsi szívesen jár.

- Mindig is a vendéglátással szeretett volna foglalkozni?

- Eleinte teljesen más terveim voltak. Én az Alföldről érkeztem, Mártélyon nőttem fel, Hódmezővásárhely mellett a testvéreimmel együtt. Pécsre az egyetem miatt jöttem, s programtervező informatikusnak tanultam. Három és fél évig jártam egyetemre, majd elváltak útjaink. Középiskolában nyári szünetben segédmunkásként dolgoztam, az egyetem alatt diákmunkát vállaltam, majd egy évet az Elqotecben dolgoztam és innen utaztam ki Amerikába.

Névjegy Szalai Gábor 1988. október 1-jén született Mártélyon. Szabadidejében szeret motorozni, van egy kawasakija öt éve, illetve édesapjától egy Mz motorkerékpárt is örökölt, s azóta is újítgatja. Elmondása szerint az óceánjárón eltöltött idő alatt tanulta meg, hogyan épül fel egy konyha, s édesanyjának is rengeteget köszönhet.



- Amerikában tanult bele a vendéglátásba?

- Nem teljesen, mivel édesanyám is vendéglátással foglalkozott évekig, neki is volt egy lángosozója odahaza. Azóta sok minden változott, most már ő is Pécsett él, az egész családot ideköltöztettem. Amerikában egy óceánjárón dolgoztam pincérként, ahol sok mindent megtanultam. Ezután hazaköltöztem Hódmezővásárhelyre, ahol édesanyámnak segítettem a lángosozóban. Az ott és az Amerikában megszerzett tudásom alapján kezdtem bele a saját vállalkozásomba. Bár van egy OKJ-s bizonyítványom, aminek valamelyest köze van a vendéglátáshoz, valójában soha nem tanultam a szakmát.

- Miért pont Pécs?

- Szeretem ezt a várost, főleg a Mecseket. Tervezem is, hogy odaköltözöm. Pécsett nagyon hálásak az emberek, örülnek, hogy nyitva vagyok, s szívesen jönnek.

- Mitől lesz ilyen kapós egy lángos? A recept saját fejlesztésű?

- A receptet édesanyám is úgy kapta annak idején, Alföldön az akkori párjának volt egy ismerőse, aki odaadta, de igazából csak az arányok voltak megadva. Ő ezt fejlesztette tovább, majd én is ez alapján okoskodtam. Évente változtatunk rajta, hogy minél jobb legyen, de persze van, amit nem lehet kijátszani. A töltött lángost nagyon szeretik az emberek, ezzel többet is foglalkozunk, de a klasszikus fajtát is viszik, mint a cukrot. Hogy mitől kapós? Jó alapanyagok kellenek hozzá, s jól el kell tudni készíteni.



- Van bőven választék a töltött lángosokból. Honnan jön ez a sok ötlet?



- A kezdőlöketet egyértelműen édesanyám adta, majd próbáltam továbbfejleszteni a tudásom. Sokat gondolkoztam az összeállításokon, majd beszállt az üzletbe az öcsém is két évig, neki is voltak jó elképzelései. 2013-ban 40 fajta lángossal szolgáltunk, ma már több mint 180 lehetőség közül lehet választani, nemrég számolta össze egy vendégem. Szóval van segítségem az új ötleteket illetően, igyekszünk mindig jó ízeket létrehozni.



- A jövőre nézve tervez újabb változtatásokat?

- Újabb változtatások mindig vannak, már csak a lángosok fajtáját illetően is. Távolabbi terveim között szerepel, hogy újraépítem az egész épületet. De ez még nem mostanában lesz, így nem kell a vendégeknek megijedni, jöhetnek a lángosért továbbra is.